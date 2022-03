El porter de l’Europa Sergio Fernández va viure dissabte a Terrassa, «la situació més lamentable en els 20 anys» que fa que juga a futbol. El partit havia acabat amb victòria clara local (4-1) i sense incidents ni res que fes augurar el que passaria. Mentre sa mare i sa germana l’esperaven a fora, Sergio va anar amb la seva neboda de 9 anys, Ana al pàrquing. Allà, un aficionat rival el va increpar. «Subnormal, que te n’han fotut 4». «Li vaig dir que em semblava lamentable la seva actitud, i més anant acompanyat d’una nena». La situació va pujar de to quan altres seguidors van començar a perseguir-lo quan ja era al cotxe. El porter li preguntava a la seva neboda si estava bé. «Sí, tito, em deia. M’arriba a passar a mi a la seva edat i encara estaria plorant». Ell estava nerviós i no trobava la sortida de l’aparcament i al final, fugint dels aficionats, va esquivant cotxes marxa enrere. A la rotonda hi havia uns agents de policia, i els va informar del que passava.