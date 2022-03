El Garatge Plana Girona té l’oportunitat aquest vespre (21:00, OKLliga TV) a Palau 2 de fer un pas de gegant cap a la salvació. Els de Ramon Benito reben el Finques Prats Lleida amb l’objectiu al derbi d’aquest cap de setmana contra el Corredor Mató Palafrugell una mica més tranquil. L’empresa no es presenta senzilla per al conjunt gironí, que encara el segon partit contra un rival de la part alta en quatre dies. Dissabte, els de Benito van perdre 1-3 contra el Noia i avui reben un Lleida que és cinquè i mira a la part alta de la classificació.

Si el Girona és capaç de sumar algun punt contra els del Segrià li anirà d’allò més per encarar el derbi de diumenge (16:05), també a Palau, contra el Palafrugell, cuer de la categoria. El duel gironí es presenta amb moltes urgències per part de tots dos equips que estan separats, a l’espera del resultat d’avui, només per dos punts a la classificació.