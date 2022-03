Es podria parlar de vist i no vist, però tampoc ha sigut així. Perquè Mike Amius s’ha deixat veure, i no pas poc, pel Pavelló Vell de La Bisbal. S’hi ha entrenat sempre que ha pogut. Temps, en tenia. Sota les ordres de Cesc Senpau i també amb el filial. I si no hi havia una pilota pel mig, moment per donar-ho tot al gimnàs. El que fos per mantenir el to físic, tot esperant un miracle que no ha arribat. Incorporat el passat mes de desembre i procedent dels Estats Units, el pivot mai ha arribat a debutar amb el Bisbal Bàsquet per culpa d’uns problemes burocràtics que no s’han pogut resoldre a temps. El termini per inscriure’l acabava amb el mes de febrer i no hi ha hagut manera de formalitzar tota la paperassa. Així que, veient que aquí no hi tindria cap oportunitat, Amius acabaria fent les maletes perquè ha trobat un equip fins que s’acabi la temporada. L’Albacete, de LEB Plata, li ha obert les portes i aquí sí que no hi ha hagut cap mena de problema. Fitxat i ja preparat per debutar quan sigui necessari. Veure per creure.

Ha passat part de la seva carrera als Estats Units, però el pivot també havia jugat a França i un breu període de temps a Gijón. Malgrat això, no hi ha hagut manera de poder tirar endavant la seva inscripció. Amius demanava un visat d’estudiant i per sol·licitar-lo, el seu expedient va fer un viatge maratonià. Ara a la Subdelegació del Govern a Girona i després, cap a Barcelona. El temps d’espera es multiplicava i la paciència que anava minvant. Arribats a finals de febrer, no es veia que hi hagués solució. El jugador, amb una proposta per anar-se’n a l’Albacete, una categoria per sobre, ha decidit acceptar-la i canviar d’aires. I allà, la seva inscripció s’ha fet sense problemes, en ben poques hores. La diferència és que la LEB, sigui Or o Plata, és una categoria considerada com a professional i el Consell Superior d’Esports (CSD) autoritza directament que es faci la llicència pertinent. No passa el mateix a EBA, on tot depèn que Estrangeria resolgui o no favorablement perquè el tràmit tiri endavant.

El Bisbal Bàsquet ja es va quedar amb un pam de nas el passat mes de setembre quan Amir Warnock va decidir no viatjar i ara ha vist com se li feia impossible inscriure Mike Amius. El club lamenta que no hagin quadrat les coses per poder gaudir del jugador, però alhora es mostren contents d’haver-li pogut donar un cop de mà en aquesta nova oportunitat que se li presenta, ara a Albacete.