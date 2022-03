L’Spar va obrir el termini de sol·licitud d’abonaments per als seus socis de cara a la Copa el Rei que es disputarà a València del 24 al 27 de març. Els aficionats de l’Uni tenen de termini màxim fins divendres a mitjanit per a tramitar l’abonament a través d’un formulari que hi ha al web del club. La Copa de la Reina 2022 es disputarà aquesta temporada a València i els preus dels abonaments són de 55, 40 o 30 euros.