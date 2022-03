L'Spar Girona ha trencat la ratxa de dues derrotes que duia després de perdre amb el Landes i el Gran Canària gràcies a una segona part molt atractiva contra un Araski que ha plantat cara fins al descans. L'alegria que hi havia per haver sigut repescades per l'Eurolliga i jugar-se contra l'Avenida el pas a la Final Four de la màxima competició continental s'ha completat amb un triomf còmode a Fontajau certificat al tercer quart amb la irrupció d'una estel·lar Gardner. Fins aleshores, però, semblava que l'Uni seguia fos. Costava defensar, es perdien massa pilotes i encara bo que avui ha reaparegut l'encert en el triple: 7/12 al descans, amb un tir que ha entrat plorant de Reisingerova sobre la botzina, que ha permès un mínim botí de 6 punts d'avantatge a l'equador del partit (43-37). L'Araski, amb una Dongue omnipresent (l'exjugadora de l'Uni ha acabat amb 12 punts el primer temps), no permetia en cap moment que les locals se sentissin còmodes. Això sí, a la represa ja només hi ha hagut un dominador clar: l'Spar Girona, que ha arribat a dominar de 30 (90-60).

Les gironines han pogut trencar el partit al tercer quart gràcies a una estel·lar Gardner (a 6:39 dos tirs lliures seus donaven un màxim avantatge de 10 punts a l'Uni, 53-43) tot i que Dongue mantenia el seu recital pel bàndol visitant. Gardner, però, també era omnipresent a l'Uni. Havia acabat la primera part amb 4 punts i en aquest parcial ja en duia 11 més, seguits, que havien propulsat el seu equip (60-45 a 5.18 després d'un 2+1). Dominant de 15 les locals han respirat tranquil·les i han acabat dominant sense contemplacions un Araski que havia resistit bé fins el descans. El quart l'ha tancat, qui sinó, Gardner, amb el 68-53. Ja duia 17 punts, 13 en aquest parcial. No hi ha hagut més història. A 8 minuts pel final l'Uni guanyava de 19 (72-53) després d'una cistella de Drammeh, i Burke posava l'equip per damunt dels 20 amb el 76-53 amb 4 punts seguits. A 4.38 Julbe ha canviat Gardner, que se n'ha anat a la banqueta amb 21 punts i el partit sentenciat (81-56). L'Uni ha arribat a manar de 30 (90-60) i al final ha acabat guanyat de 25 (93-68). La bona imatge de la segona part ha corregit els dubtes de la primera. I això que de sortida l'Uni gràcies a l'encert des de la línia de tres ha marxat molt aviat de 7 (17-10), i feia pinta que les gironines es farien perdonar les últimes decepcions amb una bona posada en escena contra l'Araski. El rival ha reaccionat i l'Uni ha tornat a trobar els dubtes i el partit no ha trigat a igualar-se: 20-19 després de dos tirs lliures d'Asurmendi. A partir d'aquí, igualtat. L'Uni sempre per davant però mai capaç de trencar el partit fins l'aparició de Gardner i la millora general que l'equip ha protagonitzat a la segona part per acabar desfent-se del conjunt basc sense contemplacions. Burke, que al final ha acabat amb 23 punts, ha estat l'altre jugadora més destacada de l'Uni.