El Leeds United des d’aquesta mateixa setmana ja té nou entrenador, després d’escollir el nord-americà Jesse Marsch com a substitut de l’argentí Marcelo Bielsa. Quatre derrotes consecutives amb 17 gols en contra i la proximitat amb la zona de descens van dur el club d’Ellan Road a prendre aquesta decisió. Bielsa va fer-se càrrec de l’equip el 2018 i va aconseguir dur-lo a la Premier League. Ara el Leeds el dirigirà Marsch, qui va ser assistent de Ralf Rangnick al Leipzig abans de marxar el 2019 al Salzburg, per dirigir-lo durant dues temporades. Va tornar al Leipzig, aquest cop per fer-se càrrec del primer equip en substitució de Julian Nagelsmann, però va ser destituït el passat mes de desembre.