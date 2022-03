L’Uni té avui una jornada amb un piló de fronts oberts que poden fer canviar, d’un dia per l’altre, el camí de la temporada. Segurament, el que més importa a Alfred Julbe és el que hi haurà a Fontajau (19:00) amb el partit contra l’Araski. Tanmateix, el duel contra les basques quedarà en segon terme si la FIBA resol abans com queda l’Eurolliga un cop ahir va decidir que els equips russos en quedaven exclosos. El màxim organisme europeu va anunciar que deixava fora de les seves competicions tots els equips russos i, per tant, l’eliminatòria de quarts de final que havia d’enfrontar l’Ekaterinburg i el Dynamo Kursk s’anul·la. En aquest sentit, entre avui i demà s’espera la resolució de la FIBA sobre un cas del qual l’Uni n’està molt pendent. I és que l’escenari que les gironines puguin ser repescades per la seva condició de cinquenes classificades a la lligueta no està descartat. El darrer front obert del dia serà conèixer la resta de possibles rivals que li podrien tocar a l’Spar a l’Eurocup, si la FIBA no toca res i manté les gironines a la segona competició continental. El València és un dels possibles adversaris segurs i els altres sortiran dels duels entre Lió-Lublin i Olympiacos-Bourges mentre que queda pendent també de saber què passa amb el duel entre el Mersin turc i el Promotey ucraïnès. Els altres equips que han caigut de l’Eurolliga, Landes, Venècia i Montpeller, no es poden enfrontar a l’Spar.

«N’hem parlat, sí. Sincerament, estic esgotada del tema. Ens ha costat molt, que si l’Eurolliga, l’Eurocup. Visc el present en comptes de fer càbales. Si la FIBA resol que som a quarts, benvingut sigui». Són paraules de la capitana Laia Palau que deixava ben clar que les jugadores volen apartar-se de tot el que sigui extraesportiu per centrar-se en el que saben fer. En aquest sentit, a l’espera del que passi als despatxos, l’Uni té aquest vespre una cita al parquet de Fontajau. L’eliminació a l’Eurolliga contra el Landes i la derrota, encara més inesperada, a Gran Canària de dissabte passat, han fet caure l’Spar en una depressió. Una situació delicada, però no pas irremeiable, de la qual la millor recepta per sortir-ne és amb victòries. I això és el que espera aconseguir aquest vespre l’Uni contra l’Araski a Fontajau. «Hi ha partits molt sovint i això ens ha de fer avançar i créixer. Queden coses guais per disputar, la millor part de la temporada», assegura Laia Palau que confia «poder sortir de pressa» d’aquest sot. Amb l’equip al complet i revolucionat després de les dues derrotes consecutives, l’Araski hauria de pagar els plats trencats. No obstant això, el Gran Canaria ja va demostrar que a la Lliga regular no s’hi val a badar. «Saben que estem en un moment complicat. Si demostrem la mínima feblesa, miraran d’aprofitar-ho», diu Palau. La maresmenca confia que «de mica en mica tothom es vagi trobant i es pugui construir un equip grandíssim». Els socis poden reservar l’abonament a la Copa fins divendres L’Spar va obrir el termini de sol·licitud d’abonaments per als seus socis de cara a la Copa de la Reina que es disputarà a València del 24 al 27 de març. Els aficionats de l’Uni tenen de termini màxim fins divendres a mitjanit per a tramitar l’abonament a través d’un formulari que hi ha al web del club. La Copa de la Reina 2022 es disputarà aquesta temporada a València i els preus dels abonaments són de 55, 40 o 30 euros.