València i Athletic es veuen les cares aquesta nit (21:30, Telecinco) en la tornada de les semifinals de la Copa del Rei i ho faran després de l’empat (1-1) de l’anada, que queda en res al no tenir valor doble els gols fora de casa, i amb l’estadi de Mestalla com a escenari per a desequilibrar la balança i decidir quin serà el primer finalista. Pel bàndol local, el gran dubte és saber si José Luis Gayà arribarà o no en condicions per ser titular. Serà baixa, en canvi, el portuguès Thierry Correia, lesionat. Tampoc jugarà el porter Jasper Cillessen. El conjunt basc, de la seva banda, busca la seva tercera final consecutiva i ho farà amb tots els seus efectius disponibles. El tècnic, Marcelino, farà jugar a tota la seva artilleria després de reservar jugadors el diumenge al Camp Nou.