L’entrenador i exjugador ucraïnès Andriy Shevchenko va aprofitar el derbi entre el Milà i l’Inter en les semifinals de la Copa d’Itàlia (0-0) per llançar un missatge a través del videomarcador de l’estadi de San Siro en el qual va recordar que «el que ens uneix és més fort que l’odi que ens divideix» després de la situació que viu el seu país a causa de la invasió russa.

Il videomessaggio di #Shevchenko stupendo!!!

L'unione di #MilanInter con la scritta PEACE al centro del campo.

Un segnale di unità da parte di tutti nel promuovere e sostenere la pace in #Ucraina.

Orgoglioso di questi ventidue ragazzi.👍👏#StopWarInUkraine #StopPutinNOW!!!☮️🙏🇺🇦 pic.twitter.com/eoXQWoj3Hc — davide (@talusi) 2 de marzo de 2022

«Estimats amics italians, des de San Siro us demano que feu sentir el vostre recolzament a la pau a Ucraïna. El poble ucraïnès vol la pau, perquè la pau no té fronteres, perquè el que ens uneix ha de ser més fort que el que ens divideix. Aturem aquesta guerra junts. ¡Abraçades per a tothom!», va expressar el que va ser jugador del Milà i exseleccionador ucraïnès.

Xevtxenko ha mostrat de manera reiterada el seu agraïment, a través d’entrevistes a la premsa i la televisió, a Volodímir Zelensky, president d’Ucraïna, i a l’exèrcit per defensar el seu país, on es manté la família de l’exfutbolista.