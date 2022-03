El serbi Novak Djokovic podrà defensar el seu títol de Roland Garros malgrat no estar vacunat contra la covid-19 després que el Govern francès anunciés la supressió d'aquest requisit per a participar en competicions internacionals. El primer ministre, Jean Castex, ha assegurat aquest dijous que el passe vacunal, que exigeix tenir la pauta completa de vacunes per a accedir a la major part dels llocs públics, deixarà de ser obligatori a partir del 14 de març.

Encara que el cap de Govern ha indicat que hi haurà algunes excepcions, com recintes sanitaris, residències de la tercera edat o establiments amb personal vulnerable, no ha inclòs els recintes esportius. El passat 17 de gener la ministra d'Esports, Roxana Maracineanu, va tancar la porta de Djokovic a Roland Garros, del 27 de maig al 12 de juny, davant la seva negativa de vacunar-se mentre fos obligatori el passaport sanitari. El serbi, que ja es va perdre l'Open d'Austràlia per la seva negativa a immunitzar-se, veia així com se li tancaven les portes d'un altre Gran eslam, que en l'última edició va guanyar per segona vegada després de derrotar en la final al grec Stefanos Tsitsipas. Djokovic també podrà participar en el Masters 1.000 de Mònaco, la seva ciutat de residència, on s'apliquen les mateixes normes que a França i que comença el 9 d'abril.