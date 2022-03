L’alcalde de Badalona (Barcelonès), Rubén Guijarro, ha rebut aquest dijous al matí a la Casa de la Vila el futbolista Marc Gual, que acaba d’arribar a la ciutat després d’aconseguir sortir d’Ucraïna, on formava part de la plantilla del club de la ciutat de Dnipró, situada a l’est del país, a la vora del riu Dniéper.

Gual, veí de Badalona i exjugador de clubs com el Girona o l’Alcorcón, va viure els primers dies de l’ofensiva russa dins del país, d’on va poder sortir després de dues jornades amb cotxe, fins a arribar a la frontera amb Romania.

L’esportista de Badalona ha agraït la rebuda i ha afirmat que «van ser hores de molta incertesa, però afortunadament he pogut tornar a casa amb la meva família i ara ja estic molt més tranquil». «Ara només espero que la situació de guerra a Ucraïna acabi al més aviat possible perquè els ciutadans del país no pateixin i puguin reprendre les seves vides», ha insistit Gual.

En contacte amb la família

Des de l’Ajuntament assenyalen que, des que es va fer pública la necessitat del jugador d’abandonar Ucraïna, l’alcalde Guijarro va estar en «contacte constant» amb la família del jugador i amb el mateix Gual per «oferir tota la col·laboració possible des de l’Ajuntament per possibilitar la seva sortida».

Després de la rebuda a la Casa de la Vila, en la qual també ha participat el tercer tinent d’alcaldia, David Torrents, Guijarro ha explicat que «amb aquesta recepció volem traslladar a Marc i a tota la comunitat ucraïnesa de Badalona el recolzament del Govern municipal per poder gestionar i resoldre situacions relacionades amb el conflicte que puguin afectar qualsevol veí de la ciutat».