L’Spar Girona va recuperar sensacions ahir amb una plàcida victòria contra l’Araski (93-68). Les gironines, que venien amb la moral minvada després d’encadenar dues derrotes consecutives (Landes i Gran Canària) van guanyar gràcies a un bon tercer quart liderat per la nord-americana Gardner (21 punts, 17 a la segona part). Tot i la victòria, l’Spar haurà d’apujar el nivell de joc ràpidament si vol plantar cara a l’Avenida a l’Eurolliga, ara que han sigut repescades, perquè ahir tot i la bona segona part (van arribar a dominar de 30, 90-60), en el primer temps els dubtes encara hi van ser.

El partit va començar amb un ambient fred, marcat per la falta de ritme i en què les jugadores gironines van salvar els mobles gràcies a l’encert de Burke (23 punts) i Eldebrink des de la línia de tres. En el segon quart, les individualitats van esdevenir la font anotadora de les gironines que no s’aconseguien distanciar d’un Araski liderat per la combativa Leia Dongue (21) i van marxar al descans amb un petit coixí de 6 punts (43-37) però amb una sensació de calma tensa perquè no es trobava la manera de desenganxar-se del rival.

El canvi de paradigma va arribar en el tercer quart gràcies a l’encert anotador de Gardner que va propiciar un distanciament en el marcador que va ser irrecuperable per les visitants al final del tercer quart (68-53) i va sentenciar el partit amb 11 punts seguits. L’encert en el tir de tres, la millora en defensa i les transicions ràpides van convertir el darrer quart en un entrenament. Una victòria que serveix per començar a recuperar sensacions, ajustar la plantilla ara que hi és tota, i conjurar-se abans dels reptes de març: quarts de l’Eurolliga i Copa de la Reina.