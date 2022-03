A Salamanca la decisió de la FIBA de repescar l'Spar Girona i el TTT Riga (cinquens classificats) per afrontar uns quarts de final de l'Eurolliga que havien quedat coixos per l'eliminació dels equips russos (Ekaterimburg i Kursk) per la guerra amb Ucraïna no ha agradat gens. Així ho han deixat clar tant el gerent del Perfumerías Avenida, Carlos Méndez, com el seu entrenador, Roberto Íñiguez. Méndez, en declaracions ahir a la cadena Cope, va assegurar que s'ha «adulterat» la competició amb el nou quadre, que emparella les de Salamanca amb les gironines, i no amb l'Schio tal i com estava inicialment previst. «L'opinió del club és que un s'ha de guanyar esportivament la classificació. Hi ha hagut uns clubs que s'han guanyat la classificació i d'altres que no, i per tant, els equips de Final Four haurien de sortir entre els sis equips que s'havien guanyat durant la temporada regular estar aquí. Tota la resta és adulterar la competició». Avenida va pressionar perquè la Final Four la formessin els tres vencedors dels quarts de final que quedaven després de l'eliminació dels russos, més el millor dels clubs que haurien quedat eliminats en aquesta ronda. «En l'esport ha de primar l'esport, obtenir una classificació per la via administrativa a mi mai m'ha agradat», va afegir Méndez ahir a la Cope.

Més tard també es va mostrar molt decebut per la decisió de la FIBA el tècnic Roberto Íñiguez. Primer, després del partit que ahir van jugar amb el Gernika, ja va mostrar-se contrari a la repesca de l'Uni i del Riga: «Em sembla un atemptat a la justícia esportiva, així per què hem lluitat tots aquests mesos si no es premia el dret esportiu?». Va anunciar aleshores que publicaria a les xarxes un comunicat personal valorant el cas, que ha penjat aquesta matinada. En aquest ampli escrit, l'exentrenador de l'Uni comença explicant que «estima» l'Eurolliga, i revela que davant la situació creada s'havia plantejat deixar el càrrec a l'Avenida i no participar en la competició. «El meu primer impuls en conèixer la notícia va ser no participar en la competició i abandonar l'equip. Estava molt dolgut per la decisió presa perquè em semblava tremendament injusta. Però renunciar i marxar ara, amb la situació que tenim, seria una actitud covarda, i no crec que ni el club, ni l'staff, ni les jugadores s'ho mereixin que faci això. És el moment d'estar junts i lluitar, seguir lluitant».

En el comunicat, l'entrenador de l'Avenida defensa que «allò just i correcte era fàcil i senzill de fer», mantenint els encreuaments que ja estaven fets perquè fossin aquests sis equips, ja sense els russos, els que optessin a la Final Four. «Però no, finalment un equip que havia perdut l'avantatge de camp ara l'ha guanyat als despatxos, dos equips que havien d'anar a l'Eurocup ara juguen l'Eurolliga, i el canvi d'eliminatòries ha beneficiat a uns i n'ha perjudicat d'altres». Iñiguez admet que «molts pensaran que això és una queixa pel rival que ens ha tocat, però res més lluny de la realitat. Amb la situació esportiva que tenim, per a nosaltres qualsevol encreuament era complicat».

També diu que «d'altres pensaran que és una crítica cap al Girona... i encara més lluny de la realitat. És una crítica amb total sinceritat a la decisió presa per l'Eurolliga». «Qui em coneix bé sap que per mi Girona, ciutat i club, van ser, són i seran una cosa especial». La carta Íñiguez l'acaba assegurant que s'ha «desvirtuat» la competició perquè «les decisions no han respectat els principis ni els valors de l'esport».