L’Spar Girona torna a ser equip d’Eurolliga. Repeteixen les gironines entre els vuit millors equips del continent per segon any seguit després que ahir la FIBA decidís cobrir les baixes de l’Ekaterimburg i el Dynamo de Kursk, clubs russos expulsats per la guerra declarada a Ucraïna, repescant l’Uni i el Riga, cinquens classificats dels dos grups de la fase prèvia. Aquesta és la millor notícia. El rival, però, que l’equip es trobarà a quarts no ho és tant: el clàssic contra el Perfumerías Avenida es repetirà un altre cop a Europa, igual com la temporada passada, en què les castellanes van assolir l’objectiu de ser a la Final Four.

L’eliminatòria es disputarà al millor de tres partits. Arrencarà dimecres que ve (20.30) a Salamanca, i seguirà l’altre setmana (dimarts 15 o dimecres 16, està pendent de confirmació, perquè el dia 15 el Bàsquet Girona rep el Granada a la LEB Or) a Fontajau. En cas que calgués un desempat seria el divendres 18 a Wüzburg. El premi per al guanyador serà el bitllet per a la Final Four dels dies 8 a 10 d’abril. Les altres eliminatòries de quarts són Sopron-Montpeller (d’on sortirà el rival a semifinals de l’Uni o l’Avenida) i per l’altre costat del quadre, Praga-Schio i Fenerbahçe-Riga. El duel d’Eurolliga obligarà a ajornar, que havia avançat aquest diari, el clàssic de la Lliga Femenina previst a Fontajau pel 16 de març.