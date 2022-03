Aitor Egurrola, l’esportista amb més títols (77) de la història del Barça va anunciar ahir que es retirarà a final de temporada. En acte formal al costat de Joan Laporta, el porter ,d e 42 anys, va explicar que la seva voluntat era continuar jugant un any més, però que «per desgràcia» el Barça li va comunicar que no renovaria. «Era conscient que això podia arribar en qualsevol moment. Quan vaig començar amb 18 anys ni em plantejava poder jugar fins als 30 i menys fins als 42 anys i al millor club del món». El club, això sí, li retirarà la samarreta. El lloretenc Carles Grau (Liceo) es perfila com el seu relleu a la porteria.