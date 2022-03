El Betis va patir per eliminar el Rayo però amb l’empat a un aconseguit ahir al Benito Villamarín es va classificar per a la seva cinquena final de la Copa del Rei, un èxit que va arribar en el minut 91 de partit quan Borja Iglesias va equilibrar el gol que havia aconseguit en el 80 Bebé per als vallecans i que provisionalment forçava la pròrroga després de l’1-2 amb el que va acabar l’anada a Madrid. El partit sempre va estar molt equilibrat, amb un conjunt local que va voler controlar, però que es va trobar amb un visitant ben plantat i que gairebé va donar l’ensurt d’allargar el xoc trenta minuts més, encara que el Rayo es va quedar amb la mel als llavis d’estar a la seva primera final, en què hi serà el Betis per enfrontar-se amb el València el proper 23 d’abril a Sevilla.