Els pilots de MotoGP van pronunciar-se ahir sobre el conflicte entre Rússia i Ucraïna al circuit de Losail, on avui comença el primer Gran Premi de la temporada a Qatar. Els motoristes, entre els quals hi ha el gironí Maverick Viñales, van mostrar una pancarta per la pau a Ucraïna. Van fer el mateix a Moto2 (Albert Arenas) i Moto3.