Dijous de la setmana entrant donarà el tret de sortida la 24a edició del Cicle d’Audiovisuals de Muntanya i Aventura del GEiEG. Uns cicles que tornen en el seu format original després de suspendre’s fa dos anys per culpa de la pandèmia i que, el passat, s’hagués de readaptar. Les cites seran tots els dijous d’aquest mes de març a les sales de l’Ocine Girona. Totes les sessions seran d’accés gratuït, obertes a tothom amb aforament limitat i reserva prèvia. Els socis del GEiEG poden fer una reserva per carnet escrivint a muntanya@geieg.cat fins a les dues del migdia del mateix dia de la projecció.

«Quan veus les imatges d’alguns dels documentals fa la sensació que és ciència ficció perquè sembla impossible». Francesc Cayuela descrivia així la qualitat i l’espectacularitat dels films que es programen al Cicle d’Audiovisuals de Muntanya i Aventura del GEiEG. Cayuela afegia que «la capacitat dels esportistes de superar-se i establir noves fites i créixer davant els reptes és admirable». La mostra recull alguns dels documentals internacionals més destacats relacionats amb el món del muntanyisme i l’alpinisme, i que en col·laboració amb el Festival de Cinema de Muntanya de Torelló, també inclou cintes premiades en esdeveniments especialitzats.

Durant la presentació el regidor d’Esports i Educació, Àdam Bertran, es va felicitar que la ciutat pugui comptar amb una proposta d’aquestes característiques i va destacar l’esperit de superació de l’entitat grupista, «malgrat les dificultats a les que ha hagut d’encarar» va dir.

Les jornades començaran dijous vinent MB Denali. Slovak Direct, de Bru Busom i Marc Torralles. El dia 17 serà el torn per a Valhalla. Cielo de roca, d’Edu Marín. El tercer dijous del mes (dia 24) es projectarà South Ossetia. The Untouched Land i Sweet home Kamchatka, de Xevi Esgleas, Inka Bellés, Guillem Casanova, Pep Cuberes i Lluís Bedós. El cicle de projeccions es tancarà el dijous 31 amb The Icefall Doctor, de Sean Burch.