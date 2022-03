Dues setmanes sempre venen bé per descansar «mentalment» i carregar «energia». I això és el que ha fet el Bàsquet Girona els últims dies aprofitant el descans, el passat cap de setmana, de la competició a causa de la finestra FIBA. El mes de febrer va ser immillorable per al conjunt dirigit per Jordi Sargatal i va aconseguir cinc victòries consecutives. Demà, l’equip obre un mes de març que també vindrà ben carregat de partits. Fins a set en disputarà només en 24 dies -entre demà i el 29. El primer, demà a Fontajau davant el Càceres (12.15 h).

Set partits que de ben segur marcaran clarament cap a on ha de mirar l’equip en el tram final de temporada -quan acabi el març quedaran vuit partits per tancar la fase regular. Ara mateix, l’objectiu és mirar «cap amunt». L’equip s’ho ha guanyat a pols després de les cinc victòries consecutives que han ajudat a créixer en confiança i moral a uns jugadors que es van veure molt a prop del descens després de caure a casa contra l’Alacant. Ara, però, el Bàsquet Girona ja aspira a tot i, com diu Jordi Sargatal, ja «estem en línia de play-off». «No estem dins», ara és el desè classificat i només entren a play-off els nou primers -amb el líder que puja directament a ACB. Tanmateix, «volem seguir creixent amb el treball per entrar-hi», afirma el tècnic gironí. I és que l’objectiu, ara per ara no és cap altre que estar entre els nou primers i l’equip té un partit clau per ser entre aquestes nou primeres posicions al final del campionat.

La voluntat de Sargatal és que «l’opció de play-off sigui real setmanalment» i això passar per «fer-se forts a casa». I demà tindrà la primera oportunitat davant el Càceres en un partit en el qual s’espera que debuti el nou fitxatge, Txemi Urtasun. El navarrès, de 37 anys, va arribar la setmana passada a Fontajau després de la baixa d’Olaf Schaftenaar i Sargatal està segur que «ajudarà i sumarà». D’Urtasun va dir que «és un jugador amb molta experiència i qualitat» i «pot jugar en molts registres en atac i té capacitat al darrere».

Al davant, un Càceres que és el cinquè classificat amb 12 victòries, però un partit més jugat que els gironins. I és que la classificació està molt ajustada i un triomf aquest migdia dels de Sargatal els podria impulsar en aquestes anhelades posicions de play-off. No val a badar perquè el conjunt extremeny és «molt dur». Ja ho va demostrar en el partit de la primera volta, on només va permetre que el Bàsquet Girona anotés 59 punts i va decidir amb un triple d’Schmidt quan faltaven pocs segons per acabar (62-59). Sargatal ja avisa que el Càceres té «un bon ritme defensiu i protegeix la pintura», amb jugadors físics com Mbala i Belemene. En atac també tenen «molt talent», sobretot amb Schmidt i Dukan. Per això, l’entrenador del Bàsquet Girona explica que la clau serà «estar molt bé en defensa i trobar bones opcions en atac», ja que el conjunt dirigit per Roberto Blanco «té un plantejament defensiu agressiu».