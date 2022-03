Un derbi sempre és especial i el que demà disputaran el Garatge Plana Girona i el Corredor Mató Palafrugell al pavelló de Palau II ha quedat un xic escapçat. Hi haurà partit i la tensió habitual en aquesta mena d’enfrontaments, això per descomptat. Però a la banqueta s’hi haurà de lamentar una baixa important. Pel bàndol visitant, Xavier Garcia, el seu entrenador, s’ho haurà de mirar des de la distància. Ha estat sancionat i de la manera més surrealista possible. No posar-se la mascareta durant el temps mort li ha sortit ben car: dos partits de càstig.

El protocol per minimitzar els efectes del coronavirus a l’OK Lliga permet als entrenadors passar-se tot un partit sencer sense mascareta però, això sí, és obligatori posar-se-la a cada temps mort. Xavier Garcia sol complir-ho i si no se’n recorda, sigui per les presses o les altes revolucions del moment en qüestió, algú ja li ho fa veure. No va passar això a la pista del Noia, poques setmanes enrere. Revisant les imatges, els àrbitres van fer després un annex a l’acta del matx i van decidir castigar el tècnic del Palafrugell. No podrà ser-hi demà contra el Girona ni tampoc la jornada següent, a casa amb el Caldes. En l’escrit, s’assegura que se’l va avisar en reiterades ocasions però ell mateix afirma que només li van cridar l’atenció una vegada. Com que l’acció es va anar repetint en més d’una ocasió, s’han anat acumulant avisos fins a desembocar en els dos partits en qüestió.

Ara bé, el més curiós de tot plegat és que els àrbitres també tenen una normativa similar i, en situacions en les quals es produeix una aglomeració de jugadors perquè algun d’ells s’ha fet mal i s’ha aturat el joc, els col·legiats també s’han de protegir el nas i la boca i és obligatori fer-ho així. Doncs just això mateix és el que no va fer un dels àrbitres en aquell Noia-Palafrugell. El mateix que després acabaria castigant a Xavier Garcia.

«És desproporcionat i fora de lloc. Partim de la base que el protocol és absurd en el món de l’hoquei. Hem de posar-nos la mascareta només en el temps mort i a vegades no hi penses, sigui pel que sigui. Espero que l’equip faci el que ha de fer i torni amb els punts cap a casa, però no hi podré ser. Ho hauré de mirar des d’algun lloc», lamenta el tècnic.

L’altre bàndol

Sí que hi serà Ramon Benito, un dels pilars del cos tècnic del Garatge Plana Girona, que agafava aire guanyant fa pocs dies el Lleida (3-1). Tot i aquests valuosos punts, el que permet l’equip tenir-ne ja 17, el derbi de demà és «una final» que, sense ser definitiva, pot «determinar» què passarà el dia de demà al tractar-se el Palafrugell d’un «rival directe» en la pugna per salvar la categoria. «Si guanyem tindrem un comodí més a favor amb els equips de la part baixa. Hi ha ganes perquè és un derbi però sobretot perquè volem la victòria», afegeix Benito, qui té temps de valorar el conjunt empordanès: «Té una grandíssima plantilla. Co,pagina la gran experiència d’homes com Marc Figa, Romà Bancells o Borja Ramon amb d’altres nanos més joves i una bona porteria. És un equip molt perillós i que fa gols. Serà difícil guanyar».