No és una final però si el Costa Brava no guanya el partit d’avui contra el Betis Deportivo, l’objectiu de la salvació començarà a ser una utopia. Després de perdre a Sabadell, els gironins enceten avui una setmana de tres partits amb la visita del cuer (els altres seran Vila-real B i Nàstic) a Palamós. «Queden punts en joc, però ens preocupa la distància amb la salvació», reconeix el tècnic Òscar Álvarez que avui no podrà comptar amb Romero, sancionat, ni Galindo, sancionat. Per contra, el tècnic recupera Royo. «Estan en una ratxa dolenta. Tot i això, estem en alerta màxima. Ens van guanyar a Sevilla i tenen molt de talent», avisa Álvarez. El tècnic considera que si el Costa Brava «surt viu» d’aquests tres partits arribarà al final «amb opcions».