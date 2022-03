Fa una setmana l’Spar Girona estava enfonsat. Havia quedat fora de l’Eurolliga i havia perdut en lliga a la pista del Gran Canària. L’exclusió dels equips russos de la màxima competició europea han donat una nova oportunitat a l’Uni , que dimecres s’enfrontarà al Perfumerías Avenida en el primer del millor de tres partits dels quarts de final del torneig continental. Abans, però, el conjunt entrenat per Alfred Julbe ha de centrar-se en l’enfrontament de demà davant el Tenerife (18.05 h), i ho farà havent recuperat sensacions després de guanyar dimecres contra l’Araski (93-68).

De fet, agafar «bones sensacions» és el repte de l’equip, en paraules de María Araújo, abans d’afrontar «una setmana gran» en l’Eurolliga. Per això, les gironines han de seguir amb el nivell davant l’Araski en un partit especial, en què es commemorarà el Dia de la Dona i cada jugadora portarà el nom d’un personatge femení que hagi estat important en la lluita per la igualtat de gènere a les comarques gironines. Araújo explica que això «és bonic» perquè «explicar a la gent que no és d’aquí el que ha fet la persona que portem a l’esquena crec que és un honor».

A l’Uni no se li pot escapar el triomf per homenatjar aquestes dones. També perquè està en joc la segona posició amb el València Basket, que de moment està en favor de les valencianes. Per això l’equip ha de guanyar a un Tenerife que és cuer de la competició i només ha aconseguit quatre victòries en el que s’ha jugat de campionat. Tanmateix, María Araújo avisa que «s’ha de respectar cada rival» i que el conjunt canari és «molt complet». Això sí, totes les mirades estaran centrades en Gabi Ocete, que és qui porta la veu cantant de l’equip entrenat per Juan Carlos Alfonso. Araújo afirma que si «s’atura» a la base mallorquina, el Tenerife «sempre pateix una mica més». Encara que «alguns dies apareix alguna altra jugadora» que ho fa bé, la clau és «aturar la ment de l’equip», la d’Ocete. Si l’Uni fa això, tindrà molt guanyat i després ja podrà pensar en Europa.