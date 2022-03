Comptant els equips del seu currículum me’n surten un bon grapat. Què li diu això?

Que canvio d’equip més cops dels que m’hauria agradat fer-ho! Sí que tant de bo hagués tingut una mica més d’estabilitat, però tot ha anat com ha anat. Si ara tornés a començar la carrera, ho faria diferent. És llavors quan necessites trobar el lloc oportú per progressar. Així aconsellaria que ho fessin els més joves. La part positiva és que he conegut moltes ciutats, equips i entrenadors. I sobretot que molta gent m’ha tingut en compte a l’hora de construir els seus projectes. No tothom ho pot dir.

Li agafo això que em comenta. Què és el que hauria canviat dels seus inicis?

Intentaria encertar aquell lloc que m’ensenyés sense embuts què és el bàsquet professional. Perquè arribar-hi des de júnior és fer un salt molt i molt gran. És imprescindible formar part d’un club que t’ho expliqui bé i et permeti treure tot el suc. Jo ho vaig aprendre pel meu compte. El 2002 fitxo quatre anys per l’Unicaja, però totes quatre temporades les jugo cedit en quatre equips diferents. Què he fet jo? Tirar endavant, amb una carrera que haurà sigut millor o pitjor, però on hi he posat tot allò de la meva part. Ara veig a molts jugadors joves que els passa això; canvien massa d’equip i això no és bo.

Parla de la seva carrera. N’està orgullós?

Sí, sí. Estic content. L’única espina que tinc clavada és que, quan millor estava i competia a l’Eurolliga, vaig encadenar dues o tres lesions. Almenys puc dir que he arribat allà.

A tocar dels 38 anys, aterra a Girona. Per què aquí?

Vinc del BAXI Manresa, on el meu rol és molt secundari. Tenia clar que això no és precisament el que ara em toca. He de gaudir a la pista i, el temps que em quedi, sentir-me que tinc un rol dins de l’equip. També he de dir que aquest temps he après molt perquè Pedro Martínez és un bon entrenador. Estic content d’haver-hi estat, però volia sentir-me partícip. Llavors apareix el Bàsquet Girona, que m’ofereix un projecte bonic. No ho vaig dubtar.

El van trucar i li van dir: «Miri, estem fent un equip per pujar a l’ACB. S’anima a venir?

No, no. Tampoc va ser així. Buscaven a un jugador que ocupés la meva posició. Em van preguntar quina era la meva situació a Manresa i què pensava fer a curt termini, si estava disposat a venir. L’interès va ser mutu i en 24 o 36 hores estava tot dat i beneït.

Txemi Urtasin què li pot aportar al Bàsquet Girona?

Per la meva edat, experiència. Saber què fer o què dir en moments importants. He viscut moltes situacions així. Ascensos, viure un play-off o també moments delicats i complexos. Puc aportar consells pels més joves i pels que no ho són tant. Com a jugador? Això ja ho veurem quan tingui minuts. Mica en mica definirem quin és el meu rol dins d’aquest equip.

Parla d’aconsellar. Se li dona bé aquest paper?

A veure, el més intel·ligent quan van passant els anys és adaptar-se i a mi sempre m’agrada donar un cop de mà als més joves. Ja ho van fer amb mi quan en tenia 18, 19 o 20. És el camí perquè cada jugador i, en definitiva, l’equip vagi millor. La projecció dels joves és fonamental i més en aquesta categoria.

Qui li donava consells a vostè quan era més jove?

Doncs per exemple José Luis Galilea, amb qui vaig coincidir a Saragossa. També Nacho Ordín. O gent que pot ser no és tan coneguda, com ara Javi Simón, a LEB Or.

Ostres, em parla de gent de fa un grapat d’anys...

Sí, és que hi porto tota la meva vida jugant a bàsquet!

I de què li ve aquesta passió?

Em neix de família. Pensi que el meu pare era entrenador i va dirigir un equip on hi jugava la meva mare. Així es van conèixer a Pamplona. Des de sempre, per tant, el bàsquet ha estat a casa meva. El meu germà gran ja hi jugava, pel que a mi i al meu altre germà, el bessó, ens ha vingut rodat.

Imagini’s que el bàsquet l’ha dut, fins i tot, a competir a l’estranger. Com va anar l’experiència?

Molt bé! Tenia coll avall que, abans de retirar-me, tenia ganes de viure i jugar a l’estranger. Ho he fet a Mèxic i ha sigut fenomenal. La temporada ha sigut molt curta, de dos o tres mesos i només una vintena de partits. A més, vaig arribar al lloc ideal amb un entrenador que demanava just tot allò que li podia donar.

Bàsquet i Mèxic. Ja lliga això?

Hi ha jugadors amb molt de talent. És un bàsquet amb regles FIBA però semblant a l’NBA. Es potencia l’atac, sobretot. És una lliga complicada i física, on els àrbitres gairebé no xiulen res. No és fàcil jugar-hi.

Tornat d’allà, prova sort a Manresa però la cosa no acaba d’anar com li hauria agradat.

Està clar. Com li he dit, l’experiència va ser fenomenal i vaig aprendre molt, però no tenia el caramel de competir. Em passava els partits assegut o molts cops no anava ni convocat. El que volia era acabar la temporada jugant a la pista.

Una temporada que comença a Mèxic, la continua a Manresa i l’acabarà al costat de Marc Gasol.

Ei, el més habitual del món! És un bon final, no troba? En tinc moltíssimes ganes del que ha de venir ara. No puc dir amb quin objectiu ho encaro, perquè acabo d’arribar. Quan competeixi, això es veurà a la pista.

Està a punt pel debut?

Just això m’agradaria saber. A veure, el ritme d’entrenaments el tinc, cap problema. Quan em toqui competir, veurem. En tinc ganes, perquè porto mesos sense fer-ho.

Vostè tè experiència a LEB Or. Com veu la categoria?

Els últims anys ha anat creixent després d’unes temporades de patiment perquè cap equip podia pujar. Això va fer mal a projectes potents. Ara es veuen equips amb ganes d’ascendir, clubs amb una idea sòlida. És una lliga competitiva i complicada. Jugadors amb talent, pavellons difícils per jugar-hi. Així era la LEB fa una quinzena d’anys, quan jo començava.

Quin vestidor s’ha trobat?

Fa ben pocs dies que estic aquí i l’únic que li puc dir és que es respira que hi ha un equip. És fàcil de veure si tothom va cap a una mateixa direcció i just això és el que passa en aquest vestidor.

Hi ha ganes de «play-off»?

A veure, l’equip va ara a l’alça i tret dels dos primers de la lliga, la resta està tot més igualat. En tenim ganes, és clar. I per això he vingut. Per viure experiències com aquesta, que valen molt la pena.

A l’Estudiantes hi juga el seu germà, Álex.

Tenen un equipàs, eh. Estudiantes està fet per estar a dalt, per pujar. Té aquella pressió extra de ser el primer. També m’agrada el Granada. O el Palència, em sembla un bon bloc i un gran entrenador.

Què se sent quan es puja de LEB Or a ACB?

És molt més que celebrar un títol. Significa un canvi gegant per a tothom. Per a la ciutat, el club, els jugadors. No només es guanya una lliga, sinó que de juny a setembre es passa d’una realitat a una altra. És saltar a la millor lliga d’Europa.

Aquí hi ha ingredients per aconseguir-ho?

El club va fent les coses bé. Des de fora, la sensació és que no hi ha cap pressa, que es va treballant cap aquesta direcció. El temps segurament li donarà totes les opcions al Bàsquet Girona d’estar a dalt i lluitar per ser a l’ACB.

Els russos, apartats de les competicions europees. Com ho veu?

És un tema complicat. Si estigués a dins, no em semblaria just perquè els jugadors deuen pensar que no hi tenen res a veure amb aquesta guerra. Que no és culpa seva. Però alhora, entre tots hem de mirar de fer força perquè iniciatives així segueixin endavant. Esportivament no ho entenc, però sí que ho comprenc si es té en compte la situació política.