L'Olot no ha pogut sumar la segona victòria seguida a Lliga després de perdre aquesta tarda al camp de l'Ascó per la mínima (1-0). Una diana de Badia al minut 53 ha donat els tres punts als tarragonins i que ha sentenciat un duel on a la primera meitat no hi ha hagut cap dominador. D'ençà del gol dels locals, Albert Carbó ha sacsejat la banqueta per trobar reacció i, almenys, poder sumar un punt de la seva visita a terres tarragonines. Una reacció que no ha arribat. Amb això, els olotins seguiran líder, però una victòria del San Cristóbal demà (12:00) contra el Vilafranca faria que compartissin el lideratge.