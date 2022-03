L’Uni s’ha marcat l’objectiu que el partit de demà contra el Tenerife a Fontajau sigui un clam per reivindicar el paper de les dones a tots els àmbits. El club té diverses iniciatives engegades en el marc de la campanya «El Partit de Totes» que va presentar ahir al migdia al mirador del Camí de Ronda de S’Agaró. Ho va fer fet aprofitant la visita de l’exposició Dones il·lustres, dones il·lustradores, que organitza l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro, S’Agaró. «Volem presentar un acte pioner en el món del bàsquet. Hem organitzat una sèrie de petites activitats per donar valor a la lluita per la igualtat, no només en l’esport, sinó que hem volgut reivindicar el paper de les dones en tots els seus àmbits», va destacar la vicepresidenta Noemí Jordana. Diumenge les jugadores de l’Spar lluiran una samarreta lila amb el nom de dotze dones transcendents en la lluita per la igualtat. A part de la samarreta, «abans del partit es llegirà un manifest reivindicatiu. A la mitja part hi haurà un homenatge a les pioneres del bàsquet com a agraïment a tot l’esforç que han fet perquè nosaltres estiguem aquí avui dia, a part de les intervencions de les autoritats», va dir Jordana.

A la presentació de l’esdeveniment de demà a Fontajau, per part de l’Uni, Lolita Iglesias, secretària i jugadora històrica del bàsquet gironí, Noemi Jordana, vicepresidenta i María Araújo, segona capitana. I per part de l’Ajuntament, el regidor d’Esports, Pedro Torres; i l’alcalde de Platja d’Aro, Maurici Jiménez. L’exposició Dones il·lustres, dones il·lustradores es podrà veure aquest cap de setmana en el transcurs de la Caminada per la Igualtat que uneix els municipis de la Vall d’Aro, en el seu pas per Castell d’Aro.