El Circuit de Losail, a Qatar, serà l’encarregat una vegada més d’obrir aquest cap de setmana la temporada 2022 del Mundial de Motociclisme. Serà la més llarga de la història amb un total de 21 Grans Premis i en la categoria reina es presenta més igualada i apassionant arran del retorn de Marc Márquez (Repsol Honda). El francès Fabio Quartararo (Yamaha), l’australià Remy Gardner (KTM) i l’espanyol Pedro Acosta (KTM) van ser els dominadors i campions de la campanya 2021, però de tots tres, només el primer defensarà títol perquè els altres dos han fet el salt de Moto2 a MotoGP i de Moto3 a Moto2 respectivament.

Han passat tres mesos i mig del tradicional tancament a Xest i després de dos test de pretemporada a Malàisia i Tailàndia, la graella tornarà a rugir per a iniciar una batalla llarga i exigent de vuit mesos, que sembla que finalment tindrà el calendari més normal i amb totes les cites de sempre de nou, i amb dos traçats que s’estrenen, el Mandalika a Tailàndia i el Kymi Ring a Finlàndia.

També tornaran els aficionats a les graderies per dur més passió a un campionat que es presenta de nou molt atractiu en la categoria de MotoGP, on, d’inici, es visualitza una gran igualtat entre les principals motos, noves per fi després que Dorna posés fi a la congelació tècnica que havia imposat al 2020 i 2021 per a pal·liar costos i mantenir l’equitat entre els equips.

Dos anys on el gran dominador de la dècada passada no ha estat entre els candidats. Marc Márquez, sis vegades campió de la categoria reina entre 2013 i 2019, només va córrer un Gran Premi el 2020, que es va saldar amb una caiguda que va iniciar un calvari d’operacions a la seva espatlla dreta que no li va permetre tornar fins iniciat ja el Mundial de 2021.

El català va optar per la paciència i el missatge sempre va ser pensar en 2022 i en la nova moto de la marca japonesa, però tot i així va ser capaç de mostrar el caràcter per a guanyar a Alemanya, Les Amèriques i Emília-Romanya i alleugerir el mal any de la marca, que només va sumar un podi més, el segon lloc de Pol Espargaró a la segona cita de Misano. Una caiguda entrenant, va provocar que es perdés les dues últimes curses de la temporada passada i que tornés a patir una incòmoda diplopia (visió doble) que el va frenar. Superat aquest nou contratemps, i amb un nivell físic bastant millor i amb menys dolor al seu braç, Marc Márquez tornarà a ser un dels candidats al títol, al costat de Quartararo

El de Niça va dominar amb mà ferma la passada campanya per a proclamar-se campió del món i va tenir gairebé sempre controlat el campionat per a poder pastar un avantatge amb la qual va poder controlar millor l’impuls de Francesco Bagnaia (Ducati), que tornarà a ser la millor opció de la marca de Borgo Panigale per a intentar posar fi a una espera de 15 anys des del títol de Casey Stoner en 2007. Márquez i Quartararo lideren la nòmina de candidats al títol en la primera temporada sense Valentino Rossi, retirat, i en la qual esperen ser-hi també Joan Mir, campió al 2020 i un Pol Espargaró que sembla ja més fet a l’Honda després d’un primer any complicat.

Quant a les altres dues categories del Mundial, a Moto2, Pedro Acosta, de 17 anys, va sorprendre el 2021 en el debut a Moto3 amb la conquesta del títol i KTM ha mantingut la seva confiança en el salt a la nova categoria. Sense la presència de Gardner ni del subcampió, Raúl Fernández, altres aspirants seran Augusto Fernández, Arón Canet (Kalex) o Albert Arenas (Kalex).

Finalment, les opcions semblen menys clares a Moto3, on el favoritisme recau sobre Dennis Foggia (Honda). Sergio García (GasGas) i Jaume Masiá (KTM) podrien ser algunes de les sorpreses en una categoria que comptarà amb el retorn d’Ana Carrasco (KTM), històrica campiona del món de Supersport 300 en 2018.