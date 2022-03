La Copa Catalana de BTT Marató d’aquest 2022 dona aquest cap de setmana el seu tret de sortida i ho farà demà a Sant Gregori amb la celebració de La Santa Vall, la primera de les cinc cites previstes en aquest calendari, que posarà el seu punt i final a mitjan octubre. En aquesta ocasió, comptarà amb un recorregut de 55 quilòmetres i d’uns 1.500 metres de desnivell positiu per als seus participants.

El mateix diumenge, a Bellcaire d’Empordà, torn per a la segona cita del calendari de veterans organitzada pel Nou Empordà Bikes. Hi haurà dues sortides: a les 9 del matí, torn per a les categories Màsters 50 i 60 (55 km), mentre que a dos quarts d’onze, ho faran els Màsters 30 i 40 (72 km). També se celebra la prova inicial de la Copa Catalana de Mini DH Kids CUP (descens infantil). En aquest cas, al Bike Park de Forallac, a Vulpellac. El calendari d’enguany té previst una desena de proves. Mentrestant, Arbúcies acollirà la Marxa Vinyabike, que arriba a la seva edició número vint. Comptarà amb tres recorreguts diferents. L’infantil serà de només 3 quilòmetres, el curt en tindrà 20 i fins a 30 arribarà el més llarg. El tret de sortida, a les nou del matí.