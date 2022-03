El Costa Brava va sumar una nova derrota ahir contra el Betis Deportivo (1-2). Una desfeta d’aquelles que fan mal ja que l’enfrontament era un duel directe entre el penúltim, els gironins, i el cuer, el filial del Betis. Als deu minuts de partit, el filial blanc-i-verd ja va veure porteria mitjançant Raúl. Sergio Gil va fer l’empat a un a la segona part des dels onze metres, però, cinc minuts més tard, Tavares va fer el definitiu 1-2.

D’opcions per salvar-se n’hi ha poques. Però fins que no s’acabi la Lliga qualsevol equip es pot aferrar a un clau ardent. Això és el que ha de fer el Costa Brava. D’ençà que es va estrenar el nou any, i gràcies, en part, al reguitzell de noves cares que va incorporar, a l’equip se’l veu millor. I, fins i tot, ha tret bons resultats. No obstant això, els mals resultats aconseguits durant el primer tram de la temporada fa que els blaugranes hagin de remar molt per sortir de la zona perillosa de la classificació i perquè a final de temporada se celebri la salvació. Per poder continuar un any més a Primer RFEF, l’equip ha de sumar de tres en tres fins que acabi el curs. Ahir, era el dia ideal per aconseguir una victòria: es jugava a casa contra un rival immers en una situació pitjor. El filial del Betis arribava a la cita ocupant la darrera posició de la classificació amb només 12 punts aconseguits. És a dir, vuit menys que el Costa Brava. No obstant això, refiar-se no era una opció ja que en el partit d’anada els sevillans ja van guanyar els gironins per dos gols a zero. Com si sabessin, ben bé, de quin peu calça el Costa Brava, els blanc-i-verds van ser els primers en avisar. El marcador es va trencar quan Raúl va fer l’0-1 deu minuts després de l’inici del duel. Amb el gol, els gironins es van estirar i van avançar línies, però no van aconseguir l’empat al marcador. A la represa, els gironins havien d’espavilar per aconseguir quelcom de profit. Sergio Gil va posar l’empat a un transformant un penal, però cinc minuts després el Betis B posaria l’1-2 definitiu per fer més gran la ferida d’un Costa Brava que va jugar amb un home més durant deu minuts.