El Corredor Mató Palafrugell ha guanyat aquesta tarda el derbi gironí l'OK Lliga a la pista del Garatge Plana Girona (2-3). La victòria del conjunt dirigit per Xavier Garcia Balda, que no ha pogut dirigir al seu equip des de la banqueta per sanció, fa que la classificació s'ajusti molt a la part de baix. Ara, els blanc-i-negres tenen 15 punts i surten de la zona de descens directe per posar-se en posicions de play-out. Per la seva banda, els blanc-i-vermells continuen en desena posició amb 17 punts, empatats amb el Voltregà, que seria l'altre equip que faria la promoció per no baixar de categoria.

Àlex Grau ha avançat als locals en els vuit minuts de partit. Abans del descans, però, els visitants ja havien capgirat el marcador gràcies a les dianes d'Adrián Candamio i Marc Figa. El mateix Figa ha marcat l'1-3 als cinc minuts de la represa, mentre que Gerard Rovira ha retallat diferències (2-3) quan faltaven vuit minuts pel final. El conjunt entrenat per Marc Comalat i Ramon Benito ha buscat l'empat sense sort i, finalment, els tres punts han viatjat cap a Palafrugell.