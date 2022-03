El Barça visita avui l’Elx (16.15 h) amb l’objectiu de continuar la bona dinàmica de resultats i de joc que travessa l’equip. Davant, tindrà un equip que està fregant l’excel·lència des de l’arribada de l’extècnic del Girona Francisco Rodríguez a la banqueta del Martínez Valero. Els il·licitants només han cedit un empat al seu estadi en cinc partits d’ençà l’arribada de l’andalús. No obstant això, l'Elx arriba al partit ferit en el seu amor propi després de la inesperada golejada encaixada davant el cuer Llevant, que va significar un toc d'atenció per a la plantilla i l'entrenador.

Com Francisco, Xavi Hernàndez també va arribar a mitjans de temporada a la banqueta del Camp Nou. Ahir a la roda de premsa prèvia al duel, les preguntes al tècnic blaugrana es van centrar en la possible incorporació del davanter noruec Erling Haaland la temporada vinent. «No puc donar detalls. L’única cosa que puc dir és que estem treballant en el futur del club. No obstant això, la seva arribada faria més atractiva a la Lliga», va explicar Xavi. A més, el tècnic va tenir unes paraules sobre el fitxatge de Pablo Torre procedent del Racing de Santander: «És un talent pur».

Per avui, el tècnic blaugrana no podrà comptar amb els jugadors Ansu Fati, Sergi Roberto ni Samuel Umtiti que segueixen a la infermeia del Barça i que no estan disponibles per ajudar l’equip a seguir mantenint viva la flama de lluitar per la Lliga. L’Elx també arriba a la cita amb alguna baixa destacada. L’extècnic del Girona no podrà comptar per lesió amb el central Pedro Bigas, ni amb el lateral colombià Helibelton Palacios, ni amb el migcampista i exjugador del Barça i també del Girona, Gerard Gumbau. El de Campllong està sancionat. A més, Iván Marcone és dubte després de rebre un cop divendres passat durant l'entrenament, mentre el també argentí Javier Pastore segueix arrossegant unes molèsties al bessó.