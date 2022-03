El Barça ja olora de nou el títol de Primera Iberdrola, però sense tenir-lo encara a les mans. Amb una distància abismal de més de 20 punts del segon classificat, la Reial Societat, encara haurà d’esperar com a mínim una jornada més per degustar el trofeu. I és que malgrat imposar-se aquest diumenge amb un contundent 0-6 al Gloriosas del Deportivo Alavés a Vitòria, les també victòries de la Reial Societat contra l’Eibar in exremis (2-1) i de l’Atlètic de Madrid contra el Granadilla (4-1) van impedir que les blaugranes fossin encara campiones matemàticament i hauran d’esperar, com a mínim, una jornada més, amb la visita a l’Estadi Johan Cruyff del Reial Madrid , i depenent d’elles mateixes, per aixecar el títol de campiones per setè curs consecutiu.

Les de Jonatan Giráldez només van permetre’s sembrar un breu inici dubitatiu, que va aprofitar el conjunt local per tenir una gran ocasió de la mà de Sara Carrillo que quedava en res. Poc després, les vigents campiones es van reivindicar, obrint el marcador al minut tretze amb un gol obra de Claudia Pina, que materialitzava una assistència de Fridolina Rolfö, que precisament es convertia en l’autora del segon gol, poc abans d’arribar a la mitja hora de joc i en la gran protagonista de la primera meitat. Cristina Cornejo, la portera local, evitava que el marcador pugés encara amb més velocitat, però les culés, bolcades a la porteria rival, anotaven dos gols més abans de marxar el descans, un fruit d’un cop de cap al segon pal d’Ingrid Syrstad, i l’altra d’Ona Baradad, que va suposar el seu debut golejador amb el primer equip. De la segona meitat se n’apoderava Claudia Pina, que ja havia estat l’autora del primer gol i anotava el cinquè al minut 66, per emmarcar, després d’una bona jugada individual de la de Montcada i Reixach que acabava plantant la pilota entre els tres pals. Poc després assolia el hat-trick del partit i enfilava el marcador, que acabaria sent definitiu, a 0-6. Les blaugranes van demostrar així una vegada més la seva superioritat i per què estan a la part alta de la classificació. Això sí, el títol es farà esperar una mica més, sense deixar de dependre d’elles mateixes, i es podria aconseguir la jornada vinent al Clàssic contra el Reial Madrid, cinquenes classificades. Un partit que ja ha exhaurit totes les entrades.