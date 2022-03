Mèxic plora desenes de morts després de la batalla campal que hi va haver ahir entre milers d’aficionats del Querétaro i l’Atlas de la Primera Divisió mexicana. Els mitjans locals apunten que la xifra se situa al voltant d’uns 20 morts, encara que el govern mexicà no els reconeix i només va explicar que almenys 26 persones van resultar ferides, dues de gravetat, a causa de la baralla multitudinària que va tenir lloc durant el partit a l’estadi Corregidora (del Querétaro), al centre de Mèxic. El duel va suspendre’s al minut 62. La Fiscalia General va informar que ha obert una investigació per delictes d’«homicidi en grau de temptativa i violència en espectacles esportius» arran dels fets.

«M’ha tocat viure el dia més difícil des que soc al país. A mig partit hem vist que famílies saltaven al camp perquè part de l’afició local havia creuat pràcticament tot el camp per anar a barallar-se amb els visitants. La seguretat de l’estadi mai ho ha pogut frenar i en cap moment ha aparegut la policia...», va comentar al «Via lliure» de RAC1 l’exfubolista gironí i comentarista de futbol a Mèxic, Marc Crosas. En la baralla iniciada a les graderies, els seguidors es van colpejar entre ells de manera salvatge, també a persones indefenses, i els jugadors van haver de refugiar-se als vestuaris. Algunes persones van quedar inconscients i ensangonades. Fins i tot, algunes van ser despullades. Malgrat que el governador de Querétaro, Mauricio Kuri, va confirmar que hi ha 26 persones ferides després de visitar l’Hospital General de Querétaro i va negar que hi hagués cap mort, els testimonis van assegurar que hi havia morts i que molts d’ells seguien sent colpejats i fins i tot els robaven les pertinences. Els mitjans mexicans xifren un mínim de 17 morts. Mentre s’espera conèixer amb exactitud les xifres oficials que va deixar la fatídica batalla campal entre les aficions del Querétaro i l’Atlas, nombroses persones van improvisar un altar per homenatjar les víctimes i els ferits que hi va haver en el partit de la lliga mexicana. El Querétaro jugava contra l’Atlas de Guadalajara, vigent campió, a l’estadi Corregidora en el partit corresponent a la novena jornada de la Lliga MX.