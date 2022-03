Aquest dijous es coneixeran els dos primers classificats per als quarts de final de la Champions League amb el Bayern de Munic i el Liverpool com a favorits.

El gegant germànic haurà de vèncer a Munic el Salzburg després del sofert empat de l’anada (1-1), segellat amb un gol de Kingsley Coman en el minut 90. Nagelsmann recupera el porter Neuer, però manté les baixes de Davies i Goretzka.

«Ningú ens donarà copets a l’esquena si ens classifiquem», va assegurar Müller. «Intentarem fer possible l’impossible», va valorar Christoph Freund, director esportiu del Salzburg.

L’Inter, a Anfield

El Liverpool, mentrestant, no hauria de patir per ser entre els vuit millors d’Europa per quarta vegada en els cinc últims anys. Els reds van vèncer l’Inter en l’anada (0-2) i sumen 12 triomfs consecutius en totes les competicions, amb una persecució cada vegada més interessant al Manchester City en la Premier.

El club italià, que no disputa els quarts des del 2011, va arrossegar aquest cap de setmana la Salernitana (5-0) en el ‘calcio’, però el campió del 2019 i finalista del 2018 és clarament favorit.