Abans del partit, i en el marc dels actes que el club havia preparat per celebrar el «Dia Internacional de la Dona», l’exconsellera Dolors Bassa va ver un parlament per «recordar i reivindicar amb orgull a totes les que ens han precedit en la lluita pels drets de les dones». Noms com Isabel Vila, Salvadora Catà, Caterina Albert o Francina Boris que les jugadores de l’Uni van lluir a les seves samarretes especials de color lila. Al descans, l’Uni també va preparar un acte de reconeixement a jugadores històriques del bàsquet femení de Girona com Lolita Iglesias, Maite Calamita, Carme Vilagran, Montse Torras o Sandra Ventura.