Duel d’urgències en el derbi gironí de l’OK Lliga. El Garatge Plana Girona tenia l’objectiu d’allunyar-se de la zona de perill, mentre que el Corredor Mató Palafrugell necessitava puntuar per sortir de la cua de la classificació. I la victòria va ser per als blanc-i-negres (2-3) que, d’aquesta manera, surten del descens directe i se situen en zona de play-out. Mentre, els blanc-i-vermells són el primer equip fora del descens, però empatats a punts amb el Voltregà, que seria el primer equip que faria la promoció per no baixar.

Àlex Grau va avançar els locals als vuit minuts de partit, però els visitants van capgirar el marcador abans del descans amb les dianes d’Adrián Candamio i Marc Figa. El mateix Figa feia el seu doblet particular als cinc minuts de la represa i posar terra de per mig a favor del seu equip (1-3). Però encara quedava molt i Gerard Rovira va posar emoció amb el 2-3 quan faltaven vuit minuts. El tram final va ser vibrant, amb el Girona atacant per buscar l’empat i el Palafrugell defensant-se com podia. El marcador no es va moure i els tres punts van viatjar cap al Baix Empordà.