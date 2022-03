Ana Peleteiro, medallista de bronze olímpica en triple salt, i Adel Mechaal, campió d’Europa de 3.000 metres el 2017, encapçalen l’equip espanyol que participarà a Belgrad en els Campionats del Món d’atletisme en pista coberta, del 18 al 20 d’aquest mes.

L’equip, de 25 membres (13 dones i 12 homes), inclou 13 vigents campions d’Espanya i set plusmarquistes nacionals. La Federació Espanyola ha sol·licitat a World Athletics la inclusió dels dos relleus de 4x400 metres. Si se’n confirma la participació, seria la tercera vegada en la història que tots dos aniran a un Mundial en pista coberta.

Peleteiro compta en el seu historial amb una medalla en Mundials en pista coberta, el bronze aconseguit a Birmingham 2018 amb una marca de 14,40, i dos en Campionats d’Europa, un or a Glasgow 2019 i una plata a Torun 2021.

Mechaal, que el cap de setmana passat va obtenir a Ourense un nou doblet –el tercer– en uns Campionats d’Espanya en pista coberta i ha batut aquest any el rècord d’Europa de 3.000 m amb 7:30.82, no va poder evitar, aquest dimecres a la reunió de Madrid, que l’etíop Lamecha Girma guanyés el títol del World Indoor Tour, que comporta una invitació especial per a Belgrad, per això a la capital sèrbia se les podria veure amb quatre etíops. Tant Mechaal com Marta Pérez s’han inscrit en les proves de 1.500 i 3.000 metres.

A més dels dos atletes per prova que cada país pot portar als Mundials, Etiòpia disposarà de dues places extra, una per a Yomif Kejelcha com a defensor del títol, i una altra per a Girma. La hipòtesi d’un triplet no està, per tant, descartada. En l’edició anterior Etiòpia va fer doblet i només el tercer lloc del kenyà Bethwell Birgen va evitar l’escombrada, ja que un altre etíop, Hagos Gebrhiwet, va ser quart per davant d’Adel Mechaal.

L’altra opció que Espanya tenia d’obtenir una plaça addicional a l’equip mundialista tampoc va quallar en la reunió madrilenya. Mariano García, líder mundial de l’any amb 1:45.12, no va poder evitar que el britànic Elliot Giles, amb qui es jugava el títol del World Tour, el batés en l’última recta i s’emportés la invitació per a Belgrad.

El murcià formarà la parella espanyola del 800 m amb Álvaro de Arriba, de Salamanca, que tenia plaça fixa com a campió d’Espanya, i se’n queda fora Adrián Bel, finalista olímpic i mundial.

L’atleta de l’Hospitalet María Vicente serà a Belgrad, malgrat el lleu contratemps físic que la va obligar a deixar el concurs de longitud aquest dimecres a Madrid, ja que hi viatjarà gràcies al seu quart lloc al rànquing mundial de l’any de pentatló amb els seus 4.582 punts d’Ourense (rècord d’Espanya), i es confirma l’absència de la lesionada Esther Guerrero.

La llista del Mundial

HOMES

60 m: Bernat Canet; 400 m: Bruno Hortelano i Manuel Guijarro; 800 m: Álvaro de Arriba i Mariano García; 1.500 m: Ignacio Fontes i Adel Mechaal; 3.000 m: Adel Mechaal; 60 m tanques: Asier Martínez i Enrique Llopis; relleus 4 x 400 m: Iñaki Cañal, Erta, Guijarro, Hortelano, Javier Sánchez

DONES

60 m: Maribel Pérez; 400 m: Laura Bueno i Sara Gallego; 800 m: Lorena Martín; 1.500 m: Marta Pérez; 3.000 m: Marta Pérez; 60 m tanques: Teresa Errandonea i Xenia Benach; longitud: Fátima Diame; triple salt: Ana Peleteiro; pentatló: María Vicente; relleus 4 x 400 m: Carmen Avilés, Aauri Bokesa, Bueno, Gallego, Geena Stephens.