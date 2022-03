Al Peralada se li està fent un món veure porteria a la segona meitat de la temporada. Ahir, sense anar més lluny, els xampanyers no van veure porta en un duel on van perdre per la mínima contra el Sant Andreu. Intentar, ho van intentar. Sobretot, a la primera meitat on les millors ocasions van ser pels locals. Però, si no les materialitzes ho acabes pagant. I això és el que li va passar a un Peralada que va veure com el visitant Fassani veia porta a la segona meitat per conquerir el Municipal i, de retruc, fer que els locals encadenin la segona derrota.

Fins que no s’acabi la Lliga no està tot decidit. Mentre hi hagi temps i jornades per disputar-se, també hi haurà esperança. Això és el que té un Peralada que sembla que a poc a poc es va desenganxant de les posicions capdavanteres de la classificació. Part de la culpa la té la manca de gol que pateix l’equip. Ahir, es va donar un pas enrere al Municipal on la pòlvora va tornar a estar mollada contra un Sant Andreu que amb una arribada clara es va endur els tres punts de l’Alt Empordà. Concretament, al minut 51 Fassani va superar Aroca per donar-li els tres punts als quadribarrats.

Una victòria que va estar molt treballada i que podria haver anat per qualsevol bàndol. Casanovas i Caballero van perdonar dues ocasions que van tenir a la primera meitat. De moment, dels visitants se’n sabia ben poc. Però ben entrada la represa, van veure porta amb Fassani com a protagonista. Una diana que van intentar igualar Marc Medina i Youssef; tanmateix, no van poder posar la pilota al fons de la xarxa. Sense temps per més, el Peralada pateix la segona derrota consecutiva. Una desfeta que els desenganxa de la part alta de la classificació.