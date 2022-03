La veterania és un grau i d’això ara el Bàsquet Girona en va sobrat. A l’experiència de gent amb talent i bregada en mil batalles com Marc Gasol i Albert Sàbat l’equip hi ha afegit ara el canell i l’energia de Txemi Urtasun (16 punts ahir en el debut), i la fórmula no genera dubtes. Si a més comptes amb joves de físic explosiu com Fjellerup, encara millor per confirmar la teva candidatura, com a mínim, al play-off. La sisena victòria seguida a la LEB Or va arribar en un partit contra el Càceres d’aquells que agraden a l’aficionat, amb ingredients de tota mena, com canvis en el marcador i un final trepidant resolt a la pròrroga. Hi va haver també jugades espectaculars, com un 2+1 de Gasol des de darrere la cistella, taps i esmaixades, però sobretot el que es recordarà serà un final feliç que va fer marxar el públic de Fontajau cap a dinar amb un somriure i ganes de tornar. La veterania de Gasol i Urtasun havia sigut clau en el temps extra, el pivot anotant quatre tirs lliures seguits en el darrer minut, i el darrer fitxatge amb un triple i una penetració determinants poc abans.

Va ser una muntanya russa d’emocions. I això que feia pinta que després d’haver resolt un mal inici (el Girona es va veure perdent de 15 ja al primer quart, 8-23), marxar al descans dos amunt (40-38) permetia disparar l’optimisme de cara a la segona part. Certament per moments, sobretot al tercer quart, va semblar que a l’equip de Jordi Sargatal li sobraria temps per confirmar la remuntada i sentenciar, i més quan obrint el darrer parcial Urtasun donava 14 punts de marge als seus (66-52) davant d’un Càceres que es veia desbordat. Quedaven nou minuts pel final, però allà es va tornar a capgirar tot després d’un temps mort visitant. Un triple de Lobo culminava un primer parcial de 0-7 a favor del Càceres que els tornava a posar al partit (66-59), però encara que fos a batzegades, el Girona semblava dominar la situació, per exemple, amb un 2+1 de Fjellerup que situava el 71-63. Schmidt havia recuperat la bona mà i un bàsquet seu confirmava que el final seria a cara o creu: 72-69, i encara bo que en la següent acció (72-71) errava un tir lliure addicional que hauria empatat el partit a menys de tres minuts per acabar. Al Bàsquet Girona li van entrar les presses, aleshores. I també van arribar les males decisions en atac, errant triples i perdent un parell de pilotes Marc Gasol que acabarien portant el Càceres per davant (72-73) amb un llançament de Mbala. Venia l’hora dels tirs lliures: A 21 segons del final Sàbat en convertia dos per tornar a posar els locals per davant (74-73) i novament Schmidt en fallava un pel Càceres i deixava el partit empatat (74-74). Apareixia a 5 segons Fjellerup (76-74) i gairebé sobre la botzina Mbala forçava la pròrroga sota la cistella. En el temps extra Fontajau va tenir un paper determinant. L’alè de l’afició va donar ales a l’equip quan ho necessitava, i també aquella veterania que ara tant bé pot gestionar Sargatal. Un triple d’Urtasun i un tir lliure de Gasol posaven el Girona +4 (80-76) i malgrat que el Càceres va arribar a empatar de nou (80-80), una penetració del darrer fitxatge i quatre tirs lliures seguits del pivot-president van sentenciar sisè triomf seguit dels gironins. SISÈ TRIOMF SEGUIT. El Girona continua mirant amunt a la LEB Or. 1 Marc Gasol defensat per Dukan F 2 Fjelleru, que va anotar 16 punts, encara la cistella per acabar amb una esmaixada. F 3 Els jugadors del Girona i els del Càceres, més els àrbitres, van mostrar el seu «no a la guerra» abans del partit. F