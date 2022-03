Un gol de l’exfiguerenc Víctor Valverde al minut 80 va privar al Figueres de sumar la segona victòria del 2022. La seva diana va igualar la que va anotar inicialment el juvenil Khalid al minut 62; i que va ser insuficient per marxar del camp de la Pobla de Mafumet amb els tres punts. El figuerenc, que va entrar a la segona meitat, va trencar el marcador en un partit que va tenir una primera meitat molt igualada. Això no obstant, Arimany i Urri van tenir dues ocasions clares per posar-se per davant. A la segona, Hurtado va fer entrar tres jugadors nous per intentar fer el primer. I li va funcionar amb el gol de Khalid. Dos minuts més tard, Zaka va estavellar la pilota al travesser. Quan semblava que els tres punts viatjarien fins a la capital de l’Alt Empordà, un vell conegut va fer l’empat a 1 definitiu.