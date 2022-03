La batalla campal a les tribunes i al camp de joc entre seguidors dels equips de futbol del Querétaro i l’Atlas ha portat als camps mexicans la lògica d’una violència que és recurrent als estadis llatinoamericans. La crueltat que han mostrat les imatges no poden deslligar-se, d’altra banda, d’una ferotge quotidianitat que, de la mà del crim organitzat, ha provocat en aquest país 100.000 víctimes fatals només en els últims tres anys. Malgrat un drama social com aquest, Mèxic, que ja va tenir a càrrec seu els Mundials de 1970 i 1986, hauria d’organitzar la Copa del 2026 juntament amb els Estats Units i el Canadà.

Segons el governador de la regió de Querétaro, Mauricio Kuri, el que va passar aquest dissabte a les instal·lacions de La Corregidora va deixar 26 ferits, dels quals 19 ja han estat donats d’alta. «Tot i que no hi ha morts, no podem dir que no és una tragèdia i no podem permetre que es polititzi». Les seves paraules van provocar immediatament sospites. «El problema és que vivim en un país en el qual el president (Andrés Manuel López Obrador) desestima amb la mà a la cintura un assassinat malgrat que existeix un vídeo amb ciutadans que reben trets a l’exterior d’una casa on els afusellen; així s’entén per què l’afició dubta de les autoritats que asseguren que no hi ha morts malgrat les dantesques escenes. Jo no puc estar convençut que no hi ha aficionats morts només perquè ho digui un governador», va assenyalar Carlos Ponce de León, columnista del diari Récord.

Suspensió dels campionats

La Lliga va decidir suspendre momentàniament els seus campionats oficials. La Federació «lamenta i condemna els fets ocorreguts a Querétaro». Al seu torn va prometre «vigilar i coadjuvar en el procés d’investigació amb les instàncies corresponents». Mitjans de premsa van consignar que s’avalua desafiliar el Querétaro fins al final d’aquest certamen per la seva responsabilitat principal en els episodis que es van registrar a La Corregidora als 10 minuts del segon temps, quan seguidors locals van agredir amb puntades de peu, cops i elements contundents els pocs simpatitzants del conjunt rival, que guanyava per un gol.

«Hem cancel·lat els serveis de l’empresa de seguretat privada G.E.S.K9, contractada pel Club Querétaro; i hem suspès cinc funcionaris públics. No hi haurà impunitat», va assegurar el governador Kuri. Part de la perplexitat que aquestes hores encara provoquen aquests successos tenen a veure amb la passivitat policial i amb un fet encara més inquietant: per ara no hi ha ni uniformats ni funcionaris detinguts. «Van fallar tots... no hi ha dubte que al nostre país vivim les nostres pròpies guerres i això ha estat igual de greu que l’afusellament de persones a Michoacán», va assenyalar Ulises Gómez, del Diari de Querétaro.

No vamos a ocultar nada. Sé que las imágenes del estadio son perturbadoras y que se han difundido nombres de personas que, supuestamente, han fallecido; pero hoy confirmamos que afortunadamente están VIVAS y recibiendo atención médica. pic.twitter.com/QoPYjEwqMi — Mauricio Kuri (@makugo) 6 de marzo de 2022

De moment, s’ha obert una investigació judicial que busca determinar els probables nexes entre integrants de les porres, com anomenen els ‘barras bravas’, amb les bandes criminals. Alguns especialistes remarquen les semblances entre els comportaments entre els grups violents mexicans als estadis i els d’altres països sud-americans, especialment argentins, al punt d’haver-se apropiat dels seus càntics.

Incidents al Brasil i l’Uruguai

Al mateix temps que els incidents a Mèxic, una baralla entre seguidors de l’Atlético Mineiro i del Cruzeiro va deixar aquest diumenge al Brasil almenys un mort i un ferit de bala. El 24 de febrer passat, dos jugadors del Bahia van resultar al seu torn ferits després que un artefacte explosiu fos llançat contra l’autobús de l’equip. Una setmana més tard, un grup d’aficionats del Paraná va envair el camp de Vila Capanema, a Curitiba, amb la intenció d’agredir els jugadors del seu equip. A més, l’autobús del Gremio va ser apedregat per seguidors d’Internacional, el seu màxim rival de Porto Alegre, i va deixar diversos jugadors ferits.

A l’Uruguai, mentrestant, va haver de ser suspesa la cinquena data del torneig Apertura després de les amenaces rebudes pels àrbitres durant els partits entre Nacional-Torque i Peñarol-Danubio. La violència als camps és un problema regional.