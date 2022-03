La Santa Vall va recuperar el passat diumenge la millor versió amb la participació d’un miler de bicicletes. L’organització, Klassmark, va apostar per traçar tres recorreguts a Sant Gregori: dos de gravel i un de MBT. Després d’una jornada ben aprofitada per tots els ciclistes, Diederik Deelen i Clàudia Galicia van ser els grans protagonistes dels 105 quilòmetres amb 950 metres de desnivell positiu de la Gravel Large. Deelen va imposar-se en la categoria masculina per davant de Nathan Hass i Tristan Cadrew, en un podi amb segell internacional; mentre que Galicia va vèncer en la femenina després de superar Emma Porter i Alba Xandri. També va disputar-se la Gravel Medium (54 km i 575 m de desnivell positiu) en què van coronar-se Kjell Olsen i Sarah McCormack; i la MTB Singletrack. Aquesta va ser la prova més competitiva (55 km i 1.500 m de desnivell positiu) i va servir per obrir la Copa Catalana BTT Mataró. Se la va adjudicar David List amb un temps de 2:24.18.