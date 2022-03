Ha paït la ressaca de la festassa de diumenge a Fontajau?

Estem molt contents, la veritat, de poder arrossegar tanta gent i donar visibilitat a la dona. Al final, és aquest picar pedra que tenim al club de reivindicar-nos que som professionals. Necessitem fer més esforços que d’altres disciplines. Hi ha espectacle i és bo que la gent vingui, en gaudeixi i s’hi enganxi. Si no ho prova, no ho veu. Val la pena.

S’esperaven aquella gentada?

Ens ho havíem marcat com a objectiu. Treballàvem per omplir al màxim tota la capacitat de Fontajau. És bonic, realment, haver assolit aquest objectiu. Un parell de dies abans ja havíem calculat que si venien tots els abonats i tota la gent que tenia entrada, es fregaria el ple.

Ara toca pensar en l’Eurolliga i en el Perfumerías. Com valora la decisió de la FIBA de repescar l’Uni?

És una segona oportunitat. Realment ens hauria agradat més que hagués estat en un entorn natural; classificar-nos nosaltres i haver de jugar contra l’Ekaterinburg. La situació és la que és i ara hem de mirar d’aprofitar-la.

Entén les queixes del Perfumerías?

No entraré a valorar el que diguin. Cadascú sap com vol gestionar els partits i si els vol escalfar més o menys. Si parlem de la competició, el que realment l’adultera és una guerra. Això és el que sap greu. N’hi ha una i per culpa d’això hi ha persones que pateixen.

De fet, la temporada passada els partits de la bombolla dels quarts de final es van fer a Salamanca.

Nosaltres no prenem les decisions. No hi guanyem res, de queixar-nos. La FIBA decideix. Podria haver dictaminat que juguéssim a l’Eurocup, també. Ens van enviar un escrit on se’ns deia que ho paralitzéssim tot, que no compréssim cap bitllet, perquè s’havien de reunir i decidir. Aquesta circular la van enviar a tothom i per tant, tots els clubs ho sabien.

No serà que el motiu de tanta queixa sigui que tenen tantes baixes?

Elles en tenen, nosaltres en vam tenir...Cadascú encara els partits com pot. Estem convençuts que no ens ho posaran fàcil a la pista i serà un partit molt disputat. És un pavelló amb molta pressió. Esperem tornar amb victòria.

És el millor moment per enfrontar-s’hi?

Això toca com toca. En el primer partit de Lliga a la seva pista, elles tenien tota la plantilla i nosaltres només set jugadores. Ara esperem tenir-les totes a disposició. No se sap mai això. De vegades amb set jugadores es fa un partidarro i amb dotze és un desastre. És esport.

Ja fa temps que l’Uni-Perfumerías s’ha convertit en el clàssic. Considera que aquesta rivalitat és positiva per a la competició?

Fa molts anys sí, que són clàssics. Al principi els partits sempre es decantaven del seu costat i nosaltres patíem. De tant en tant, n’hem guanyat algun i ens ha permès sumar títols. Els clàssics són bonics i emocionants. La gent vol viure l’emoció d’un partit entre dos grans equips amb coses importants en joc.

S’han entès al final per les dates dels altres partits de l’eliminatòria?

Nosaltres vam fer la nostra proposta i ells la seva. La FIBA ha marcat el segon per dimecres de la setmana que ve. Si n’hi hagués d’haver un tercer, seria el dissabte també de la setmana entrant. Si fos així, el partit de Lliga que tenim a la pista del Gernika, s’ajornaria.

I pel de Lliga contra Salamanca ja tenen dia?

Està ajornat, també.

La Copa de la Reina és a tocar. Hi ha gaire gent apuntada per viatjar a València?

Sí. Els abonats estan responent i demanant entrades. Hi ha molta gent amb ganes de Copa. Anar a València és un desplaçament còmode i hi haurà molts gironins. La temporada passada només hi érem jo i el vicepresident David Ayats.

Pensant en clau de futur. Pere Puig ha deixat entreveure que vol fer un pas al costat. Com està el tema?

Esperem que hi hagi Pere Puig per molts anys. Tots tenim la nostra feina i les nostres coses, però quan una cosa tira molt, t’hi involucres altre cop. Si algun dia deixa d’estar a primera línia, estarà a segona. Deixar-ho del tot, ho veig difícil. Aconseguirem que en Pere continuï, que fa anys que fa una gran feina i començarem a planificar la temporada que ve.