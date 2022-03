Nit per oblidar al Wurzburg, una plaça sempre complicada, però on l’Spar Girona s’hi presentava decidit a fer el primer pas cap a la final a 4 de l’Eurolliga. Allà on mai hi ha arribat. Si hi vol ser, haurà de millorar, i molt, la setmana vinent a Fontajau una versió que li ha servit de ben poc. Escobrat pel Perfumerías Avenida (77-63), les noies d’Alfred Julbe ja no és que sempre hagin anat a remolc en el marcador, sinó que tret d’alguna pinzellada de qualitat de les seves jugadores interiors, només han encertat dos triples de 19 intents. I així, guanyar és encara més complicat.

Ja no és només que l’equip local hagi sigut una piconadora en atac. Hi ha ajudat el desencert generalitzat de l’Uni, incapaç d’anotar un sol triple dels vuit intents en tota la primera meitat (pels 5 de 10 de Salamanca), i amb un 40 per cent en els tirs de camp. Difícil si al davant hi ha un rival que, malgrat lamentar alguna baixa important, disposa de jugadores que fan el que han de fer. I bé, sobretot. Samuelson ha sigut un malson. Ho anotava tot, sense error, fins que s’ha lesionat. Però això no ha servit de treva. Parcial de 10-0 en el primer quart per provocar el primer temps mort, amb 15-4. I allau també ofensiu en el segon. De nou, Julbe ha decidit aturar el partit, llavors ja amb 35-19. Servir, no ha servit gaire. Les diferències han arribat a ser de 20 punts i només la punteria de Labuckiene, abans del descans, ha col·locat el 48-33. Un forat en defensa i poca presència en atac. Era hora d’ajustar alguna cosa o, si no, tot plegat només podia anar a pitjor.

Tot esperant Burke, desapareguda en combat, l’Uni ha fiat la seva esperança a l’encert de Reisingerova i les aparicions de Labuckiene, fent mal totes dues en zones interiors, perquè per fora l’equip no se’n sortia. Malgrat tot, el marcador s’ha anat estretant fins el 57-47. Un forat considerable, però no tan gran com abans. Ha tret l’orgull el Perfumerías Avenida, que ho ha esbombat tot de nou amb un parcial de 12-2. No hi havia manera.

Per no trencar amb la rutina, el desencert en el tir exterior ha anat en augment. Suficient per treure de polleguera a qualsevol. Al darrer quart, pocs canvis. Ja ningú els esperava. La notícia positiva, que Reisingerova ha trobat l’anella i ha anotat el primer triple de l’Uni. Això, amb el 71-56 a manca de tres minuts i escaig. L’ha seguit Eldebrink, per intentar dissimular una mica. Però ja llavors pensar en una remuntada era una quimera. El 77-63 final explica moltes coses. Les haurà d’analitzar Alfred Julbe amb les seves jugadores per, dimecres vinent, intentar que el resultat sigui més favorable a Fontajau.