El Reial Madrid i el PSG es juguen aquesta nit (21 h) la seva continuïtat a la Lliga de Campions en la tornada dels vuitens de final. Els de Carlo Ancelotti afronten el duel amb la necessitat de remuntar l’1-0 que van encaixar en l’anada per seguir vius a la seva competició preferida, amb la qual somia l’equip francès, que va fitxar Leo Messi per fer el salt definitiu cap al títol que més desitja. El tècnic perd dos jugadors clau com Mendy i Casemiro, mentre que Kroos serà dubte fins a última hora. «Tenim la fe de fer un gran partit», va dir Ancelotti.

D’altra banda, el Manchester City rep l’Sporting de Portugal (21 h). Els de Pep Guardiola tenen el pas a quarts encarrilat després de la victòria per 0-5 en l’anada.