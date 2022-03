Shane Warne, llegenda del criquet d’Austràlia i un dels millors jugadors de tots els temps, ha mort a Tailàndia als 52 anys d’un suposat atac al cor, segons va informar la seva oficina de representació.

«Shane va ser trobat inconscient a la seva vila i, malgrat els millors esforços del personal mèdic, no va poder ser reviscut», assenyala el comunicat de l’agent de Warne citat per Fox Sports. Segons el canal esportiu, l’exjugador i comentarista es trobava a l’illa Samui, al sud de Tailàndia, quan va morir.

Després que la família sol·licités privacitat i digués que proporcionaria més detalls al seu degut temps, el mànager de Warne, James Erksine, s’ha pronunciat.

Quina ha sigut la causa

La llegenda del criquet i expromès d’Elizabeth Hurley, acabava de complir una dieta líquida extrema per aprimar-se. Al retirar-se de l’esport d’elit, Warne s’havia estat sotmetent a tractaments extrems per mantenir la seva forma física.

Segons ha publicat el diari britànic ‘Daily Mail’, i tal com ha donat a conèixer el seu mànager, Warne havia finalitzat la dieta recentment. Aquest tipus de règims exerceixen massa pressió sobre el cor al ser molt baixos en proteïnes, com explica un doctor en el mitjà britànic: «Majoritàriament, aquests riscos se sumen a un problema cardíac subjacent, no sorgeixen del no-res. Dubto que puguin causar un problema cardíac sols», explica l’especialista en dietètica Garry Jennings.

La llegenda del criquet havia esmentat en alguna ocasió que havia provat la ‘medicina tradicional xinesa’ per perdre pes i la seva família ha assenyalat que regularment portava a terme ‘dietes de te en dejú de 30 dies’ mentre lluitava per mantenir la seva imatge al llarg de la seva carrera.

També han detallat que Warne acabava de superar la covid i havia travessat altres problemes de salut a causa de la seva condició de fumador, tot i que se sentia bé.