Chen Yansheng té una oferta nord-americana sobre la taula per vendre l’Espanyol. Així ho assegura el diari ‘La Grada’. No és la primera proposta que rep l’empresari xinès per desprendre’s de les seves accions, però ara, segons el rotatiu, podria ser diferent. El grup inversor americà especialitzat en gestió esportiva, que ja posseeix un conglomerat de clubs als EUA (com l’Orlando SC de l’MLS) només posaria una condició per fer efectiva la compra: que l’equip mantingués la categoria.

Entre l’empresariat que ostenta la propietat de l’Orlando SC hi ha Dan DeVos, amo d’Orlando Magic, i Zigy Wilf, la família del qual posseeix els Minessota Vikings de l’NFL. Aquests inversors, segons ‘La Grada’, voldrien sumar ara als seus actius un conjunt europeu. L’esmentat mitjà assenyala que desconeix la xifra de l’oferta, però apunta que, havent Chen rebutjat ofertes de 200 milions anteriorment, la proposta hauria d’estar per sobre dels 300.