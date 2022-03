De rebot i potser també amb una mica de xamba, l’Spar Girona s’ha plantat als quarts de final de l’Eurolliga quan, a la pista, el premi merescut seguint el fil dels resultats aconseguits l’havia dut a tancar la temporada disputant l’Eurocup. El trencaclosques que ha comportat el conflicte bèl·lic a l’est del continent, amb l’expulsió dels clubs russos, han recuperat l’Uni per a una ronda que atrapava un curs enrere per primer cop. Va ser un vist i no vist, perquè el Perfumerías Avenida, el mateix club que ara es queixa d’aquesta inesperada repesca, aprofitava el factor pista i jugava dos partits consecutius al pavelló Wurzburg de Salamanca, una bombolla que li va ser del tot favorable per deixar les gironines sense cap opció. Un any després, en el present, es repeteix l’escenari, també els dos rivals, però varia el context. Al millor de tres partits, aquesta vegada amb la presència de Fontajau, l’eliminatòria s’iguala més que mai i el pronòstic és del tot incert. Les ganes, l’ambició i la il·lusió de les d’Alfred Julbe, contra un dels aspirants a tot que, això sí, arrossega baixes importants que poden minvar el seu potencial. El primer capítol, aquest vespre a partir de dos quarts de nou.

«És el rival que millor coneixem i el que sempre volem tenir el més lluny possible, però cada dos per tres ens l’acabem trobant a mig camí. Es repeteix la situació de l’any passat, tot i que amb característiques diferents, perquè tenim anada i tornada i no pas dos partits a Salamanca, i la sensació és que podem competir amb l’Avenida de tu a tu». Són paraules de Laura Antoja, membre del cos tècnic que encapçala Julbe, i l’encarregada de traslladar un sentiment que no només és intern a Fontajau. Ve l’Uni de dues còmodes victòries (Araski i Tenerife), tot i que també és cert que fins fa quatre dies les sensacions no eren òptimes, perdent amb Landes i Gran Canària a casa. Això sí, tot l’equip està disponible i l’únic dubte, per dir-ho d’alguna manera, és saber si les molèsties que arrossega Magali Mendy seran determinants per deixar-la o no els 40 minuts a la banqueta.

Molts més problemes té Salamanca. «Han tingut baixes importants i és una incògnita saber qui hi haurà i qui no, sobretot a nivell interior. Depenent de quines peces hi hagi, jugaran d’una manera o d’una altra. Darrerament estan apostant per una gran mobilitat amb gent molt baixeta i això s’ha de tenir en compte. En temes defensius ens pot anar en contra, però tenim a favor l’aspecte ofensiu, perquè podem guanyar potencial a nivell físic». El cert és que Roberto Íñiguez, amb passat a Girona però ara cap visible de l’Avenida, ha tingut força problemes al llarg del curs. Ha vist com pilars importants han anat caient. Mariella Fasoula, per exemple. La pivot es va lesionar i tot just es reincorporava als entrenaments l’última setmana. Contratemps físics també han esborrat del mapa Nogaye Lo. Tres quarts del mateix li ha passat a Katie Lou Samuelson, que aprofitava l’aturada de la competició per marxar als Estats Units a recuperar-se, d’on encara no ha tornat. S’hi suma Kahleah Cooper, una exterior d’un nivell altíssim, amb xifres estratosfèriques sobretot a l’Eurolliga, però que no se sap si podrà jugar i, si ho acaba fent, en quines condicions. Està disponible i no pateix cap lesió, tot i que uns dies enrere va perdre el germà i va marxar uns dies al seu país per estar al costat dels seus familiars. L’estat anímic, amb un fet tan recent, pot jugar-li una mala passada i el seu estat, sobretot mental, s’escriu amb interrogant si es té en compte aquesta eliminatòria. A tot aquest reguitzell d’obstacles s’hi afegeix el dubte de Bella Alarie, que va jugar diumenge passat però va rebre un cop i no se sap si estarà al cent per cent.

«Intentarem fer el primer pas, que seria gegant. Aquest és el partit més important de tots els que han de venir. Guanyar a Salamanca seria molt bo per a nosaltres per tornar a Girona tenint una il·lusió ben real. Les nostres jugadores tenen nervis i ganes; això és una bona senyal. Ho hem de controlar perquè aquesta pressió surti en forma d’agressivitat. Hem de fer un partit molt seriós», ho remata Antoja. L‘Uni es va exercitar al matí a Fontajau, va marxar cap a l’aeroport passat el migdia i a primera hora de la tarda volava cap a Valladolid, la penúltima parada abans d’instal·lar-se a Salamanca. Avui, partit. I no pas dels que són un pur tràmit.