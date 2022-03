Costarà i tocarà remar molt. Però el Costa Brava ha aconseguit aquest vespre un punt d’orgull contra el Vila-real B (0-0) per mirar el futur amb «optimisme», com demanava Òscar Álvarez. L’empat a zero és insuficient per a un conjunt blaugrana obligat a sumar de tres en tres per escapar del descens -la salvació és a 10 punts- encara que frenar el segon classificat de la Primera RFEF també té el seu què. La pitjor notícia ha estat la lesió de Campins, que ha hagut de ser substituït abans de la mitja part.

Tenint en compte la seva situació, el Costa Brava ha anat a per totes des del principi. Coris s'ha inventat una jugada personal que ha acabat amb un cacau a fora per ben poc (min. 15). Aquesta ha estat l’ocasió més clara d’una primera part en què predominaria la igualtat, sense que cap dels dos conjunts aconseguís veure porteria. Els blaugranes frenaven el filial del Vila-real cada cop que ho intentava. A la segona part s'ha mantingut el guió. El Costa Brava ha intentat aprofitar les seves oportunitats per arribar amb perill a l’àrea rival. Varela ha avisat amb un xut des de la frontal (min. 57). Badr també n'ha tingut un altre que ha sortit desviat.