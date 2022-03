El Costa Brava fa temps que camina per la corda fluixa. A hores d’ara ja no hi ha marge d’error i encara menys després de la dura derrota contra el cuer Betis Deportivo (1-2). La permanència a la Primera RFEF sembla una utopia, però no per això s’ha de deixar d’intentar. Quatre dies més tard de l’últim partit, el conjunt blaugrana torna a jugar a l’estadi Palamós-Costa Brava per recuperar el duel amb el Vila-Real B (19 h).

«Serà difícil. El rival se situa a la part de dalt, té molt bons números i juga molt bé a futbol. La clau passa per ser millors que ells: intentar ser intensos, generar situacions favorables per treure’n rendiment... Ells portaran el pes del partit i haurem de saber aprofitar les nostres ocasions per endur-nos la victòria», comentava l’entrenador Òscar Álvarez. El filial groguet és segon amb 46 punts -1 menys que el líder Andorra- i tindrà ganes de redimir-se després de deixar-se sorprendre pel Sabadell (0-3). El mateix que li passa al Costa Brava, però per un objectiu totalment oposat: «Volem treure’ns de sobre el disgust contra el Betis B i sumar de tres en tres per veure les coses d’una altra manera per enfocar el futur amb optimisme». Si s’aconsegueixen els tres punts, la salvació quedaria a 8.