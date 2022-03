L’Executiu de Londres ha publicat aquest dijous una llista de vuit oligarques russos, incloent-hi Roman Abramovich, als quals imposa sancions pels seus vincles amb el president Vladímir Putin, en resposta a la invasió d’Ucraïna. «Aquesta relació ha inclòs l’obtenció d’un benefici financer o material a través de Putin o del Govern de Rússia», va explicar el Govern en un comunicat en què també s’especifica la prohibició de viatjar al Regne Unit per al propietari del club londinenc.

El multimilionari rus va comprar el Chelsea el 2003 per una quantitat pròxima als 100 milions d’euros, i des d’aleshores l’ha convertit en un dels equips capdavanters d’Europa, amb 18 títols. Després de l’esclat de la guerra a Ucraïna, l’oligarca va posar a la venda el club londinenc, que ara queda paralitzada.

El Gobierno de Reino Unido decide congelar los activos de Roman Abramovich. Es decir, paralizado el proceso de venta del Chelsea. Además, el club tendrá prohibido vender entradas (sólo podrán entrar los abonados), ni podrá hacer nuevos contratos o realizar fichajes. — Rubén Uría (@rubenuria) 10 de marzo de 2022

El Govern britànic es posiciona

El primer ministre britànic, Boris Johnson, va assegurar aquest dijous que no hi «pot haver refugis segurs» per a aquells que recolzen la «ferotge agressió de Putin a Ucraïna». «Les sancions anunciades ara són un pas més en el suport infrangible del Regne Unit al poble ucraïnès. «Serem implacables en la persecució dels que permeten la matança de civils, la destrucció d’hospitals i l’ocupació il·legal d’aliats sobirans», va remarcar Johnson.

#ULTIMAHORA | El Chelsea de Abramovich ha sido sancionado sin poder fichar ni renovar jugadores. Esto significa que César Azpilicueta y Antonio Rüdiger, entre otros, no pueden ampliar de ninguna manera su vínculo con la entidad ‘blue’ — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) 10 de marzo de 2022

La decisió del Govern britànic portarà cua no només per als interessos personals del magnat rus, sinó també per al Chelsea, que no podrà fitxar ni renovar futbolistes. Tampoc podrà vendre entrades als aficionats, i només els socis de l’equip ‘blue’ podran assistir als partits que es disputin a partir d’ara a Stamford Bridge.